US-Präsident Donald Trump hat Obdachlosen mit der Vertreibung aus der Hauptstadt Washington gedroht. „Die Obdachlosen müssen wegziehen, SOFORT", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Dazu postete er Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. „Wir werden euch Unterkünfte anbieten, aber WEIT WEG von der Hauptstadt."

Trump verwies auch auf eine Pressekonferenz am heutigen Montag zur Kriminalität und Sauberkeit in der US-Hauptstadt. Nach seinen Worten soll die Stadt sicherer und schöner als je zuvor werden. Kriminelle wolle er ins Gefängnis bringen. Der Republikaner kritisiert häufig die demokratische Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Bowser.