Trump will Obdachlose aus Washington vertreiben
Donald Trump will die US-Hauptstadt sicherer und schöner gestalten. Teil seines Plans ist es, Obdachlose aus der Stadt zu bringen.
Foto: Soeren Stache/dpa
11. August 2025

US-Präsident Donald Trump hat Obdachlosen mit der Vertreibung aus der Hauptstadt Washington gedroht. Die Obdachlosen müssen wegziehen, SOFORT", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Dazu postete er Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. Wir werden euch Unterkünfte anbieten, aber WEIT WEG von der Hauptstadt."

Trump verwies auch auf eine Pressekonferenz am heutigen Montag zur Kriminalität und Sauberkeit in der US-Hauptstadt. Nach seinen Worten soll die Stadt sicherer und schöner als je zuvor werden. Kriminelle wolle er ins Gefängnis bringen. Der Republikaner kritisiert häufig die demokratische Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Bowser.

Zur Umsetzung von Trumps Plänen bereitet die US-Regierung Berichten zufolge die Entsendung Hunderter Mitglieder der Nationalgarde vor. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch bislang nicht gefallen, hieß es unter Berufung auf einen US-Vertreter. Trump selbst nannte keine Details, wie er die Obdachlosen aus der Stadt bringen will. 

Schon vor rund zwei Wochen kündigte der US-Präsident an, gegen wohnungslose Menschen vorgehen zu wollen, die sich in der Nähe seines Amtssitzes in Washington aufhalten. Ich finde das schrecklich und wir werden sie sofort entfernen lassen", sagte der Republikaner damals auf die Frage eines Reporters zu Obdachlosen im Park vor dem Weißen Haus.

