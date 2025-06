US-Präsident Donald Trump hat dem Iran im Falle einer Vergeltung für die jüngsten US-Luftangriffe mit weiteren militärischen Schlägen gedroht.

„Wenn es keinen Frieden gibt, wird es eine Tragödie für den Iran geben – weit schlimmer als alles, was wir in den vergangenen acht Tagen gesehen haben“, sagte Trump am frühen Sonntagmorgen in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache aus dem Weißen Haus.

„Vor kurzer Zeit hat das US-Militär präzise und massive Angriffe auf drei zentrale Nuklearanlagen des iranischen Regimes durchgeführt: Fordo, Natans und Isfahan. Diese Namen haben wir über Jahre hinweg gehört, während Iran diese furchtbare zerstörerische Infrastruktur aufgebaut hat“, so Trump.

Ziel der Angriffe sei die vollständige Zerstörung der Uran-Anreicherungskapazitäten Irans gewesen sowie eine Beendigung der Bedrohung durch „den weltweit führenden staatlichen Unterstützer des Terrorismus“, sagte Trump.

Er sprach von einem „spektakulären militärischen Erfolg“. Die Atomanlagen seien „vollständig und restlos ausgelöscht“ worden.

Iran nannte er den „Schläger des Nahen Ostens“ – Teheran müsse jetzt „Frieden“ schließen. „Wenn nicht, werden die nächsten Angriffe weit größer sein und weit einfacher durchführbar“, drohte Trump dem Iran.