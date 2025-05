Der Flughafen Istanbul hat als erster Airport in Europa sein Drei-Pisten-System in Betrieb genommen. Die Möglichkeit, dass drei Flugzeuge gleichzeitig starten oder landen können, sei ein Meilenstein, den es weltweit bisher nur in den USA gebe, sagte der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2018 hat sich der Flughafen Istanbul zu einem globalen Vorzeigeprojekt entwickelt. Im Jahr 2024 wurden rund 80 Millionen Passagiere abgefertigt, was ihn nach Angaben der türkischen Luftfahrtbehörde für staatliche Flugplätze (DHMI) zum größten Flughafen Europas macht.