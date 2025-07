Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bereits am Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Ein entsprechender „Spiegel“-Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen bestätigt. Einzelheiten wurden zunächst aber nicht genannt. Laut „Spiegel“ soll es in dem Gespräch um die Stärkung der Luftverteidigung der Ukraine und Handelsfragen gegangen sein.

Trump hatte am Donnerstag auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und sich anschließend enttäuscht gezeigt, dass es keine Fortschritte bei den Bemühungen um eine Friedenslösung gegeben habe.

Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte am Freitag in der Regierungspressekonferenz gesagt, dass Merz sich „in Telefonaten in den letzten Tagen“ sehr stark für die Verstärkung der Luftabwehr der Ukraine eingesetzt habe. Konkrete Gesprächspartner hatte er aber nicht genannt.

Merz hatte in den vergangenen Tagen auch öffentlich Druck gemacht, in den Verhandlungen über den Handelskonflikt zwischen der EU und den USA schnell zu einer Einigung zu kommen. Sollte es nicht dazu kommen, sollen am 9. Juli weitere US-Zölle auf EU-Waren in Kraft treten.