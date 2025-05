Wegen des im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen angekündigten Warnstreiks stellt der Flughafen Berlin/Brandenburg am Montag seinen Betrieb vollständig ein. Sämtliche geplanten Abflüge und Ankünfte könnten wegen der Arbeitsniederlegungen nicht stattfinden, wie der Flughafen am Freitag in Schönefeld mitteilte. Fluggästen werde empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter über Möglichkeiten zur Umbuchungen und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Auch die Flughäfen München, Frankfurt am Main und Hamburg rechnen wegen der von Verdi angekündigten Warnstreiks mit massiven Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Passagiere müssten sich am Montag auf einen sehr stark reduzierten Flugplan und Verspätungen einstellen, teilte der Münchner Flughafen mit. Von den insgesamt rund 820 geplanten Flugbewegungen am Münchner Airport würden die Airlines voraussichtlich den größten Teil annullieren. Derzeit erarbeiteten die Fluggesellschaften Sonderflugpläne.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erklärte, er wolle sich auf den angekündigten Streik „bestmöglich“ vorbereiten und die Passagiere frühzeitig informieren. Für Montag sind demnach etwa 1170 An und Abflüge mit mehr als 150.000 Passagieren geplant. Auch der Hamburger Flughafen rechnet am Montag mit Flugstreichungen. Insgesamt sind an diesem Tag dort 284 Flüge mit über 40.000 Passagieren geplant.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten an insgesamt elf deutschen Flughäfen für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Damit will die Gewerkschaft den Druck auf die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Von den Arbeitskämpfen betroffen sind auch die Flughäfen Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen und Leipzig/Halle.