Österreich weitet die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen aus. Ein neuer Erlass sehe deutlich geringere Hürden zur Umsetzung der Maßnahme vor, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Aktuell würden in der Alpenrepublik erst 20 Plätze, die als Brennpunkte für Kriminalität bekannt seien, von den Behörden überwacht.

Er gehe davon aus, dass diese Zahl mittelfristig auf einen dreistelligen Wert steige, so der Politiker der konservativen ÖVP. Die Entscheidung, ob ein Areal mit Videokameras ausgestattet werde, liege bei den Sicherheitsbehörden vor Ort.