Die Industriegewerkschaft IGBCE warnt vor einer zunehmenden Abwanderung und Schließung von Industriebetrieben in Deutschland. Um das zu verhindern, spricht sich der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis für eine grundlegende Neuausrichtung der Industrie- und Klimapolitik aus.

„Wir müssen das Dreieck aus Wirtschaftlichkeit, sozialer Verantwortung und Klimaschutz wieder in Balance bringen. Dazu braucht es eine Allianz von Bund, Ländern und Sozialpartnern“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

„Verfehlte Klimapolitik“

Der Gewerkschaftschef sprach von hausgemachten Standortproblemen. „Eins davon ist eine verfehlte Klimapolitik“, sagte Vassiliadis. Das größte Problem sei die CO2-Bepreisung. „Die Politik hat ein marktbasiertes System aufgebaut, das nun marktradikale Ergebnisse hervorbringt – und zwar zuhauf: Abschaltung, Abwanderung, Arbeitsplatzabbau.“

Werde nicht schleunigst das Steuer herumgerissen, werde man große Teile der Schwerindustrie verlieren und sich noch abhängiger von Ländern machen, die sich weder um Klimaschutz noch um soziale Gerechtigkeit scherten.

Reform des CO2-Preissystems

Vassiliadis kritisierte, dass die Politik unbeirrt am System der sogenannten linearen Verknappung von CO2-Zertifikaten und der damit verbundenen stetigen CO2-Preiserhöhungen festhalte. Und das, obwohl die für eine erfolgreiche Transformation der Produktion notwendigen Rahmenbedingungen noch nicht ausreichend vorhanden seien.

„Das Konzept, wie es angedacht war, fliegt so nicht – oder man nimmt in Kauf, sehr, sehr viele Industrien zu verlieren“, sagte Vassiliadis. „Das ist zumindest für die nächsten Jahre die offensichtliche Entwicklung. Das gilt explizit nicht nur für die stromintensiven Branchen, das sind vor allem die CO2-intensiven.“