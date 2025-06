Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat im Vorfeld des NATO-Gipfels die zentrale Rolle von Türkiye für die globale Sicherheit hervorgehoben. Er bezeichnete sein Land als „Schlüssel für Frieden und Gerechtigkeit“ – sowohl regional als auch weltweit.

„Als eines der Länder, das sich am stärksten an NATO-Missionen beteiligt hat, war Türkiye in den vergangenen Jahren ein Schlüssel für Frieden und Gerechtigkeit“, erklärte Altun bei einer Veranstaltung in Amsterdam. Ankara habe intensive diplomatische Bemühungen unternommen.

Die türkische Kommunikationsdirektion hatte eine Veranstaltung mit dem Titel „Türkiye und NATO angesichts sich wandelnder Sicherheits- und informationsbasierter Herausforderungen“ in der niederländischen Hauptstadt organisiert. Diese brachte Politiker und Experten zusammen, um über sich wandelnde Sicherheitslagen und die zunehmende Bedeutung von Informationskriegsführung zu diskutieren.

Altun bezeichnete die NATO als „effektivstes Sicherheitsbündnis“, das global für Stabilität und Sicherheit sorgt. Mit Blick auf die gegenwärtige Weltlage sprach Altun von einem tiefgreifenden Wandel des internationalen Systems, mit verschobenen Machtverhältnissen und Erschütterungen etablierter Strukturen.

Darüber hinaus betonte Altun, dass Sicherheitsbedrohungen heute weit über militärische Angriffe hinausgehen. Besonders kritisch seien Desinformation und ausländische Einmischung in die strategische Kommunikation der NATO, die zu ernsten Gefahren geworden seien.