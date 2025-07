Die nationale Fluggesellschaft Turkish Airlines will in der Sommersaison 2022 mit einem deutlich ausgeweiteten Angebot tourismusbezogener Flüge einen größeren Beitrag zum lokalen Fremdenverkehr leisten. Wie die THY-Pressestelle am Sonntag mitteilte, will die Fluggesellschaft 388 wöchentliche Direktflüge zu Flughäfen der beliebten Touristen-Ziele in Antalya, Muğla (Dalaman und Bodrum-Milas) sowie Izmir aus 47 Städten in 29 Ländern anbieten.

Die Turkish Airlines will damit trotz der aktuell noch geltenden Reisebeschränkungen seine Stellung im Tourismussektor weiter ausbauen. Wenn die aktuellen Maßnahmen und Beschränkungen gelockert werden, will das Unternehmen mit seinen Direktflügen und den damit verbundenen kurzen Reisezeiten zahlreiche Reiselustige für sich gewinnen.

Der Sommer 2019, im Jahr vor der Pandemie, war das bislang erfolgreichste Jahr für den Anbieter. In diesem Zeitraum organisierte Turkish Airlines 83 permanente Flugverbindungen zu 30 Zielen. In diesem Jahr sollen es insgesamt 140 permanente Verbindungen zu 38 Zielen werden.

Die Turkish-Airlines-Marke AnadoluJet, die ihre internationalen Flüge 2020 aufgenommen hat, will ebenfalls in die Offensive gehen. AnadoluJet werde mit 248 wöchentlichen Flügen Touristen von 39 ausländischen Destinationen zu Urlaubszielen im Mittelmeer und in der Ägäis befördern.