Der Leiter der Abteilung für Spezialoperationen im Personenschutz des türkischen Präsidenten, Hayrettin Eren, ist gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erlag Eren am Dienstag den Folgen eines Herzinfarkts während des Staatsbesuchs von Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Senegal.

Eren, der den Personenschutz des türkischen Staatsoberhaupts in dem westafrikanischen Land koordinierte, erlitt während der Eröffnungszeremonie des Senegal-Stadions einen Herzinfarkt. Das Stadion in der Hauptstadt Dakar, in dem Bewerbe der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2022 ausgerichtet werden sollen, wurde von türkischen Unternehmen errichtet.

Eren, der trotz aller Interventionen nicht gerettet werden konnte, starb als Märtyrer. Der Leichnam von Eren wurde mit der Präsidentenmaschine in die Türkei zurückgebracht.

Der türkische Präsident Erdoğan hatte seinen eigentlich im Anschluss geplanten Besuch in Guinea-Bissau abgesagt. Vor dem Hintergrund der Krise im Donbass zwischen Russland und der Ukraine wird der türkische Präsident Erdoğan am Mittwoch am digitalen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der NATO teilnehmen.

