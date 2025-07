Eine 16-jährige Muslima erhebt schwere Vorwürfe gegen das Sportstudio „Athletics Sport“ in Oberhausen. Emine Toprak habe wegen ihres Kopftuchs in dem Sportstudio nicht kickboxen dürfen. Das berichtete die Onlineplattform „Der Westen“.

Dabei habe sich ihr Vater, Resul Toprak, zuvor telefonisch erkundigt, ob seine Tochter mit einem speziellen Sportkopftuch teilnehmen könne. Dieses trage die 16-Jährige auch beim Schulsport, beim Schwimmen oder auch beim Taekwondo-Training.

Am Kickbox-Probetraining im Sportstudio habe Emine Toprak schließlich doch nicht teilnehmen dürfen. Sie habe ihrem Vater am Telefon traurig mitgeteilt, er könne sie wieder abholen. Es handele sich um einen eindeutigen Fall von Diskriminierung, so Vater Toprak im Interview mit „Der Westen“.