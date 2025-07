Die Türkei ist für viele Deutsche ein ungebrochen beliebtes Urlaubsziel. Nach Ausbruch der Pandemie blieben zwar erwartungsgemäß viele Gäste fern, doch mittlerweile blüht der Tourismus in dem Land wieder, wie die ARD berichtet.

In Antalya sind die Hotels bereits vor Saisonbeginn zu 80 Prozent ausgebucht. Vor allem Sport-Touristen und Wellness-Urlauber verbringen ihren Urlaub gerne am Strand. Für die Sommersaison melden Reiseunternehmen bereits bis zu 300 Prozent mehr Frühbuchungen aus Deutschland.

Flexible Angebote werden gerne wahrgenommenLaut Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reise Verbandes (DRV), ziehen die Buchungen ins westliche und östliche Mittelmeer spürbar an. Das zeigten auch die Buchungen Richtung Türkei.

Nicht zuletzt sei die Türkei für Urlauber aus Deutschland attraktiv. Viele Reiseunternehmen würden sogenannte „flexible Angebote“ anbieten, bei denen man sich als Frühbucher günstige Preise sichern kann. Bis 14 Tage vor Abflug könnten die Reisen storniert werden. Dann würde pro Person eine Gebühr von 29 Euro fällig.

Auch Peter Glade, Vertriebschef der deutsch-türkischen Fluggesellschaft SunExpress, blickt optimistisch auf die kommende Saison. Die Fluglinie, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines mit Sitz in Antalya, bringt seit mehr als 30 Jahren vor allem deutsche Touristen in die Türkei. Die nunmehrigen Zahlen seien „fast stärker als vor der Krise“, so Glade. Und: Die Deutschen hätten Lust auf die Türkei. Inzwischen bewege sich der Trend vor allem hin zu ganz kurzfristigen und ganz langfristigen Buchungen.

Reiseverband: Quarantäneregelung für ungeimpfte Kinder soll endlich fallen Reiseverbandspräsident Fiebig fordert von der deutschen Politik eine „Rückkehr zur Normalität“. Länder wie die Türkei sollten mit einer vergleichsweise niedrigen Inzidenz von der Liste der Risikostaaten genommen werden. Dies sei „nicht mehr sinnvoll und nachvollziehbar“, so Fiebig.

Vor allem das Reisen für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren solle erleichtert werden. Familien mit Kindern, die nicht vollständig geimpft sind, sollten so auch ohne das Damoklesschwert der Quarantäne reisen können. Deutschland sei das einzige Land in der EU, das eine solche Regelung für Kinder habe.