Großbritannien hat die russische Offensive in der Ukraine nach Berichten über Raketenbeschuss der Hauptstadt Kiew als „barbarisch“ verurteilt. Der Angriff von Russlands Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine sei „barbarisch, ungerechtfertigt und zeigt eine gefühllose Missachtung von Menschenleben“, erklärte die britische Außenministerin Liz Truss am Freitag auf Twitter.

„Wir werden Putin weiterhin zur Rechenschaft ziehen und in unserer Unterstützung standhaft bleiben.“ Russland hatte am Donnerstagmorgen mit einem großen Angriff auf die Ukraine begonnen. In mehreren Städten schlugen Raketen und Artilleriegranaten ein. Russische Bodentruppen waren anschließend binnen weniger Stunden bis in den Großraum Kiew vorgedrungen. Luftlandetruppen nahmen einen Militärflughafen am nordwestlichen Stadtrand von Kiew ein.

Explosionen in der HauptstadtAm Freitagmorgen wurden Explosionen aus der Hauptstadt gemeldet, ukrainische Regierungsvertreter sprachen von russischen Raketenangriffen. Am ersten Tag der Kämpfe wurden nach Angaben Kiews 137 Menschen getötet und hunderte verletzt – darunter zahlreiche Zivilisten.

Mehr zum Thema: Russischer Einmarsch: Zahlreiche Ukrainer fliehen in Nachbarländer