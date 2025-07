Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in einem Berliner Supermarkt zum Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die „Bild“ berichtete, soll Merkel trotz der Anwesenheit von Leibwächtern das Portemonnaie gestohlen worden sein. Der Fall habe sich am Donnerstagmorgen zugetragen.

Auch den Personenschützern der Ex-Kanzlerin soll der Diebstahl im Supermarkt in der Morsestraße Berlin-Mitte unbemerkt geblieben sein. Laut „Bild“ hing der Geldbeutel in einer Tasche am Einkaufswagen. Von den Leibwächtern unbeeindruckt soll der Dieb in einem unaufmerksamen Moment zugeschlagen haben.

Merkel habe die Polizei nicht alarmiert. Sie erstattete lediglich Anzeige im Polizeiabschnitt 53 an der Friedrichstraße. Von der Polizei wurde nur bestätigt, dass einer 67 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen 11.40 in einem Supermarkt das Portemonnaie gestohlen wurde.