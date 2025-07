Die türkische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 um elf Prozent gewachsen. Die Ökonomie legte einen den Markterwartungen entsprechenden Sprung hin, teilte das Türkische Statistikamt (TürkStat) in seinem jüngsten Bericht am Montag mit.

Damit war die Türkei sowohl im letzten Quartal als auch im Jahr 2021 insgesamt das am schnellsten wachsende Land in der Gruppe der G-20-Staaten, wie das Nachrichtenportal „Bloomberg“ unter Berufung auf das Statistikamt berichtete. Die Erholung der Türkei von der Coronavirus-Pandemie habe in der ersten Jahreshälfte an Tempo gewonnen und hielt dank starker Exporte an. Auch der Konsum sei solide geblieben. Allein im vierten Quartal 2021 sei die Wirtschaft um 9,1 Prozent gewachsen.

„Das Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen stieg um 42,8 Prozent und erreichte 2021 im Vergleich zum Vorjahr 7,2 Billionen Türkische Lira (fast 518 Milliarden US-Dollar)“, erklärte TürkStat.

Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug im vergangenen Jahr rund 9.539 US-Dollar zu laufenden Preisen. Den größten Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisteten die Dienstleistungsaktivitäten mit einem Anstieg von 21,1 Prozent. Die Exporte stiegen im gleichen Zeitraum um 20,7 Prozent.