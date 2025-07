Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am Donnerstag sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 368.000 Menschen aus dem Land geflüchtet. Die Zahl der Flüchtlinge steige weiter an, teilte das Hilfswerk UNHCR am Sonntag in Genf mit.

Die Menschen hätten sich in Polen, der Slowakei, Ungarn, Moldau, Rumänien und anderen Ländern in Sicherheit gebracht. Den Aufnahmeländern müsse geholfen werden, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk. Zudem irren den Angaben nach Binnenflüchtlinge durch die Ukraine. Russland hatte das Land am Donnerstag angegriffen.

Die Innenministerinnen und -minister der EU kamen am Sonntag zu einem Sondertreffen zusammen, um über Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu beraten. Auf der Tagesordnung steht dabei auch der Umgang mit Flüchtlingen aus dem Land.