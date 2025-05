In Mannheim ist laut Medienberichten ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Demnach wurden bei dem Vorfall am Montag mehrere Menschen verletzt. Die Mannheimer Polizei meldete auf der Plattform X einen Einsatz in der Innenstadt und bat die Bürger, das Gebiet zu meiden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher.