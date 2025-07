Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Türkische Rote Halbmond eine Hilfskampagne für die vom Krieg betroffenen Menschen gestartet.

Unter dem Motto „Für die Ukraine jetzt!“ organisiert der Türkische Rote Halbmond auf seiner Internetseite eine Hilfsaktion. Die Organisation ruft dazu auf, den Menschen in der Ukraine die Hand zu reichen.

Konvoi mit Hilfsgütern auf dem Weg in die Ukraine

Die anhaltenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland hätten sich in einen Krieg verwandelt. Ukrainer würden mit Zerstörung, Schmerzen und Verlusten auf die Probe gestellt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Hilfsorganisation.

Auf die Bitte des Ukrainischen Roten Kreuzes sei die Aktion „Humanitäre Hilfe des Roten Halbmonds“ gestartet worden. Der erste Konvoi bestehend aus fünf Lastwagen sei bereits in die Ukraine geschickt worden. Weitere humanitäre Hilfslieferungen würden derzeit entsprechend den Bedürfnissen vorbereitet. Mit den Spenden werde die Zivilbevölkerung in der Ukraine unterstützt, so die Erklärung.

Humanitäre Lage in Großstädten verschlechtert sich

In dieser Krise sei die internationale Gemeinschaft der hilflose Beobachter. Siedlungen hätten sich in Schlachtfelder verwandelt. Zivilisten, Kinder, Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung würden versuchen zu überleben. Menschen in Angst und Panik würden bei Kälte unter schwierigen Bedingungen in Unterkünften und U-Bahn-Stationen Schutz suchen, erklärte der Türkische Rote Halbmond weiter.

Die humanitäre Lage in Großstädten wie Kiew, Kramatorsk, Charkiw, Odessa und Mariupol verschlechtere sich von Tag zu Tag. In Sachen medizinische Notversorgung, Unterkunft, Schutz, Lebensmittel- und Hygienedienste und Hygienematerialien benötigten die Menschen Unterstützung.

Wer sich an der Hilfsaktion für die Ukraine beteiligen möchte, kann sich über die Internetadresse „www.kizilay.org.tr“ informieren und auf Konten des Roten Halbmondes Spenden überweisen.