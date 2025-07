Burhanettin Duran, der bisher als stellvertretender Außenminister tätig war, ist zum neuen Kommunikationsdirektor von Türkiye ernannt worden. Die Entscheidung wurde in der Nacht zu Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht.

Duran tritt die Nachfolge von Fahrettin Altun an, der das Amt seit dem 25. Juli 2018 innehatte. Altun wurde zum Präsidenten der Türkischen Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution (TIHEK) ernannt. Er bedankte sich bei Präsident Recep Tayyip Erdoğan für dessen Vertrauen und Unterstützung während seiner fast siebenjährigen Amtszeit. „Ich danke dem Präsidenten, der mir dieses Amt anvertraut hat, meiner Familie, meinen Kollegen, die unermüdlich gearbeitet haben, sowie allen Medienschaffenden, die sich dem Kampf für die Wahrheit verpflichtet fühlen“, schrieb Altun in den sozialen Medien. Seinem Nachfolger wünschte er alles Gute und bezeichnete Duran als „wertvollen Kollegen und Bruder“, mit dem er viele Jahre eng zusammengearbeitet habe.

Duran studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Boğaziçi-Universität in Istanbul und promovierte an der Bilkent-Universität in Ankara. Zuvor war er als Generaldirektor der SETA-Stiftung tätig und wurde 2018 in den Sicherheits- und außenpolitischen Beirat des Präsidenten berufen. Seit Mai 2024 war er stellvertretender Außenminister.