US-Präsident Donald Trump hat den Schusswaffenvorfall mit zwei Toten in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington scharf verurteilt. „Diese schrecklichen Tötungen in Washington, die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen aufhören, jetzt!“, schrieb er auf der Online-Plattform Truth Social - zum Teil in Großbuchstaben. Hass und Radikalismus hätten in den USA keinen Platz. Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. „Es ist so traurig, dass so etwas passieren kann!“

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte am späten Abend (Ortszeit) auf der Plattform X mitgeteilt, dass zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums getötet wurden.

Der mutmaßliche Täter Elias R. sei ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois, berichtete die Polizeichefin der US-Hauptstadt, Pamela Smith.