Die Türkei hat sich größtenteils von der Maskenpflicht verabschiedet. Auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend erläuterte Gesundheitsminister Fahrettin Koca, welche Corona-Maßnahmen künftig noch gelten. Dabei kündigte er an, dass Masken auch in Innenräumen nicht mehr vorgeschrieben sein werden – vorausgesetzt, die Belüftung sei angemessen.

Istanbul besonders erfolgreich beim Zurückdrängen von Corona

An Veranstaltungsorten werde beim Einlass auch nicht mehr das Einscannen eines QR-Codes mittels einer App des Gesundheitsministeriums verlangt. „Covid-19-Tests werden für Personen ohne Symptome nicht erforderlich sein", so Koca.

Das türkische Gesundheitsministerium veröffentlichte am Montag seine Zahlen über die wöchentliche Inzidenz von Covid-19 in den 81 türkischen Provinzen für die Woche zwischen dem 12. und 18. Februar. Die Zahlen zeigen einen relativen Rückgang der Fälle pro 100.000 Einwohner. Istanbul, die bevölkerungsreichste Stadt, meldete nur 617 Fälle pro 100.000 Einwohner, während diese Zahl in der Hauptstadt Ankara bei 1216 und in der drittgrößten Stadt Izmir bei 776 lag.

Türkei in neuer Phase der PandemieDie Türkei scheint mit der Anzahl der täglichen Fälle in eine neue Phase der Pandemie zu kommen. Am Sonntag sank die Zahl der täglichen Fälle auf etwa 69.000, weit entfernt von den mehr als 111.000 von Anfang Februar.

Der Rückgang der Fälle war aufgrund der steigenden Impfrate und der zunehmenden Massenimmunität erwartet worden. Experten gehen davon aus, dass die Fallzahlen im Laufe dieses Monats weiter zurückgehen werden. Die hohen Zahlen von Anfang Februar wurden auf die Schulferien zurückgeführt, die eine höhere Mobilität zwischen den Städten und innerhalb dieser mit sich brachten.

