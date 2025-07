Wegen des Ausschlusses aller Mannschaften aus internationalen Wettbewerben legt der russische Fußballverband (RFU) beim Sportgerichtshof (CAS) Berufung ein. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hätten keine legale Grundlage für ihre Entscheidung gehabt, begründete der Verband am Donnerstag den Schritt. Ziel seien die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die Turniere sowie Schadenersatz, teilte der Verband mit.

„Im Rahmen einer einzigen Klage gegen zwei Organisationen wird die RFU die Wiederherstellung aller Männer-und Frauen-Nationalmannschaften von Russland in allen Arten von Fußball in den Turnieren, in denen sie teilgenommen haben (einschließlich in der Qualifikationsrunde der WM in Katar), sowie Entschädigung für Schäden fordern“, hieß es in der Erklärung.

Der Verband betonte, der Ausschluss seiner Mannschaften verletze die russischen Mitgliedsrechte in der FIFA und UEFA. Zudem hätten die Verbände die russische Seite nicht angehört und auch keine andere Möglichkeit als einen Ausschluss geprüft.

Russischer Fußballverband will schnelle EntscheidungDer russische Fußballverband mahnte außerdem eine rasche Entscheidung an, rechtzeitig vor den nächsten geplanten Partien. „Um die Möglichkeit der Teilnahme russischer Mannschaften an den nächsten geplanten Spielen zu gewährleisten, wird RFU auf ein beschleunigtes Verfahren zur Prüfung des Falles drängen.“ Lehne die FIFA und die UEFA ein solches Verfahren ab, drohe der Verband seinerseits mit „Einführung einstweiliger Maßnahmen in Form der Aussetzung von FIFA- und UEFA-Entscheidungen“.

FIFA und UEFA hatten Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine mit sofortiger Wirkung aus allen Wettbewerben ausgeschlossen. Die Entscheidung betrifft unter anderem das Europa-League-Spiel von Spartak Moskau gegen Bundesligist RB Leipzig und auch die russische Nationelf, die am 24. März in einem WM-Playoff-Spiel gegen Polen antreten sollte. Außerdem wurde das Finale der UEFA Champions League 2022, das ursprünglich am 28. Mai in St. Petersburg stattfinden sollte, nach Paris verlegt.