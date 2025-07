Die US-Regierung schickt wegen des Ukraine-Kriegs weitere 500 US-Soldaten zur Verstärkung ihrer Truppen nach Europa. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte am Montag im Pentagon, die Soldaten würden nach Deutschland, Griechenland, Polen und Rumänien geschickt. Nach Deutschland kämen rund 300 Soldaten, die „logistische Unterstützung“ für bereits dort eingesetzte Truppen leisten sollten. Nach Griechenland würden Flugzeuge zur Luftbetankung mit rund 150 Soldaten verlegt. Etwa 40 Soldaten in Polen und Rumänien sollten Flugoperation in Europa unterstützen. Es handele sich ausschließlich um „defensive Kräfte“.

„Dieses zusätzliche Personal wird in Stellung gebracht, um auf das aktuelle Sicherheitsumfeld zu reagieren, das durch Russlands unprovozierten Einmarsch in die Ukraine entstanden ist“, sagte Kirby. Aus dem Pentagon hieß es, die Entsendung der zusätzlichen Soldaten sei nicht durch aktuelle Entwicklungen am Wochenende ausgelöst worden, sondern im Zuge der Verstärkungen der US-Truppen in Europa wegen des Konflikts bereits davor geplant gewesen. Insgesamt seien rund 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert oder eingesetzt.

