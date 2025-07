Der türkische Stahlhersteller Tosyali Holding und Chinas Technologieriese Huawei bauen derzeit das weltweit größte Solarkraftwerk in der türkischen Provinz Osmaniye. Nach Angaben des Unternehmens soll in sieben Monaten die erste Phase des Projekts mit 85 Megawatt Leistung in Betrieb gehen. Die gesamte Anlage soll bis April 2023 auf einer Gesamtfläche von 632.000 Quadratmetern entstehen und eine Leistung von 140 Megawatt erreichen.

Sauberste Stahlproduktion der Welt

Mit einer Gesamtinvestition von rund 65 Millionen Euro planen beide Unternehmen die Errichtung einer „Photovoltaik-Solarsystem-Anlage“. Dafür wollen sie die intelligenten Solar-Wechselrichter von Huawei mit der technischen Expertise von SolarAPEX kombinieren. SolarAPEX ist das führende türkische Installationsunternehmen für Solarenergie.

Nach eigenen Angaben baut die Tosyali Holding mit dem Projekt nicht nur die weltweit größte Solaranlage. Sie ermöglicht gleichzeitig auch die sauberste Stahlproduktion der Welt, erklärte der Vorstandsvorsitzende Fuat Tosyali in einer Pressekonferenz. Mit der Anlage werde zudem die Freisetzung von mehr als 116 Millionen Kilogramm Kohlenstoff jährlich verhindert.

Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Nullemission

Das Ziel der Tosyalı Holding sei es, den Verbrauch fossiler Brennstoffe auf das niedrigstmögliche Niveau zu bringen. Im Einklang mit dieser Strategie wolle man in der Türkei schon bald erstmals Wasserstoff anstelle von fossilen Brennstoffen in der Eisen- und Stahlproduktion einsetzen. Damit sei das Projekt ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Zero-Carbon-Ziel.