Die Çanakkale-1915-Brücke in der Türkei ist zum 107. Jahrestag der Schlacht von Gallipoli eröffnet worden. Sie wurde am Freitag in Anwesenheit von Präsident Recep Tayyip Erdoğan feierlich eingeweiht. Die neue Brücke überspannt die Dardanellen-Meerenge zwischen Asien und Europa. Die Bauarbeiten hatten vor exakt fünf Jahren angefangen, rund 5000 Arbeiter waren am Bau des Projekts beschäftigt.

Die Brücke verkürzt die Reisezeit zwischen Asien und Europa auf sechs Minuten und dient als Alternative zur Bootsüberfahrt. Die Fahrt mit der Fähre dauert rund 30 Minuten. Das Bauwerk ist an die Malkara-Çanakkale-Autobahn angeschlossen.

Brücke wichtiger Teil des Autobahnnetzes am Marmarameer

Als nächstes soll das Autobahnprojekt zwischen den Provinzen Istanbul und Balıkesir mit der Gebze-Izmir-Autobahn verbunden werden. Dadurch soll ein Autobahnnetz rund um das Marmarameer entstehen.

In der Marmara-Region, in der fast ein Drittel der türkischen Bevölkerung lebt, befinden sich wichtige Industrie- und Handelsknotenpunkte. Die Brücke ist deshalb auch eine alternative Transportroute von Istanbul und Thrakien in die Marmara-Region und die Ägäis.

Eine Brücke voller SymbolikDas von einem Konsortium aus südkoreanischen und türkischen Unternehmen fertiggestellte Projekt verbindet Europa und Asien über die Meerenge der Dardanellen. Bisher gab es eine solche Verbindung nur bei den Brücken über dem Bosporus in Istanbul.

Die Çanakkale-Brücke ist mit 4,6 Kilometern die längste Hängebrücke der Welt. Sie ist in den Farben der türkischen Flagge rot und weiß gestrichen. Als Hommage an die denkwürdige Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg haben die Türme die Form von Artilleriegranaten und sind 318 Meter hoch. Die 2023 Meter lange Spannweite zwischen den Türmen symbolisiert das Jahr 2023, den 100. Jahrestag der Gründung der Türkischen Republik.