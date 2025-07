Seit Januar dieses Jahres arbeitet der in Deutschland geborene Mediziner Hüdayi Korkusuz als Dozent in der türkischen Heimatprovinz seiner Eltern. „Mein Ziel ist es, die Ärzte in der Türkei zu unterrichten und mich für alle Menschen in unserem Land nützlich zu machen“, erklärte er am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Der 46-Jährige ist Experte auf den Feldern der Radiologie und Nuklearmedizin. Am 1. Januar dieses Jahres nahm er seine Arbeit als Dozent an der Universität für Gesundheitswesen in Afyonkarahisar auf.

Korkusuz erlangte insbesondere durch die Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren ohne operationellen Eingriff Bekanntheit. Bislang verfasste er mehr als 50 wissenschaftliche Arbeiten. Für seine Leistungen wurde er 2017 von der Stadt Frankfurt mit einem Preis geehrt.

Die Beschäftigten im türkischen Gesundheitswesen hätten zahlreiche Möglichkeiten, ihre medizinischen Projekte umzusetzen, erklärte Korkusuz. Er respektiere zwar seine Kollegen, die nach dem Universitätsabschluss die Türkei verlassen und in einem anderen Land arbeiten wollen. Er habe jedoch eine ganz andere Einstellung zu seiner Arbeit.

Das Ziel des Mediziners sei es, „unnötige Operationen“ zu vermeiden. Hierfür wolle er moderne medizinische Geräte entwickeln. „Wir wollen diese Geräte in der Türkei produzieren“, betonte er. Die Grundlagen hierfür seien in der Türkei gegeben. Mit seinem Vorhaben könne die Zahl „unnötiger Operationen“ in dem Land deutlich reduziert werden, so Korkusuz.