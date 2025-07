Amazon eröffnet sein erstes Logistikzentrum in der Türkei. Laut eigenen Angaben will der E-Commerce-Riese auf diese Weise lokale Partner und Unternehmen unterstützen sowie die in letzter Zeit stark gestiegene Kundennachfrage bedienen. Das Zentrum in Istanbul soll bereits im Herbst eröffnet werden, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung. Die Investitionssumme soll über 100 Millionen US-Dollar betragen und im ersten Jahr mehr als 1000 Arbeitsplätze schaffen.

Mit dieser Investition beabsichtige Amazon sowohl die Inlands- als auch die Exportgeschäfte der Vertriebspartner sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vor Ort zu unterstützen. Dadurch sollen auch die Qualität und Geschwindigkeit des Amazon-Services erhöht werden.

Amazon ist 2018 in den türkischen Markt eingestiegen und hat nach eigenen Angaben bisher rund 500 Arbeitsplätze geschaffen.

Das Unternehmen hat bereits mit den Einstellungsverfahren für die Kernfunktionen wie Technik, Personalwesen, Buchhaltung, Betrieb und Informationsverarbeitung (IT) für die neue Logistikbasis begonnen. Das Logistikzentrum wird im Bezirk Tuzla auf der asiatischen Seite Istanbuls eingerichtet.

Medienberichten zufolge soll die Akquisition des Kundendienst- und Logistikteams in den kommenden Monaten beginnen. Amazon wies darauf hin, dass es unabhängig von seinen Investitionen auch weiterhin mit lokalen Partnern und ihren Lieferdiensten zusammenarbeiten werde.