Aus Sicht des Altkanzlers Gerhard Schröder sind die Bemühungen der türkischen Regierung im Ukraine-Krieg „sehr wertvoll“, insbesondere die Vermittlungsanstrengungen von Präsident Erdoğan. Das sagte Altkanzler Schröder am Donnerstag bei einer Konferenz in Kartepe in der türkischen Provinz Kocaeli.

Schröder macht politisches Versagen für Krieg verantwortlich

Anlässlich des dort stattfindenden Gipfels zum Thema „Resiliente Städte und Transformation der Stadt“ sprach Schröder auch über den Russland-Ukraine-Krieg. Politisches Versagen habe zu diesem Ukraine-Krieg geführt und dieser müsse so schnell wie möglich beendet werden.

Gespräche zwischen den beiden Ländern seien jetzt sehr wichtig, um zu einem schnellen Ende zu kommen. Alle müssten sich für einen Waffenstillstand einsetzen. Mit Blick auf die Beziehungen zwischen Europa und Russland sagte Schröder: „Trotz aller augenfälligen Entwicklungen hoffen wir auf einen Dialog für Frieden und Sicherheit.“

„Rolle der Türkei von Europa nicht ausreichend gewürdigt“

Auf die Frage, welches Land von besonders großer Bedeutung und großem Wert für die EU sei, laute die Antwort: Türkei. Die Türkei sei „politisch, historisch, kulturell und wirtschaftlich ein wichtiges und mächtiges Land“. Zudem sei sie in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Partner Deutschlands und Europas geworden, konstatierte Schröder in seiner Rede.

Die Türkei stimme mit den NATO-Partnern auch im Kampf gegen den Terrorismus in all seinen Formen überein. Mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Europa und Asien spiegele sich dies auch in der politischen Arena wider. Die Türkei sei stark genug, um Konflikte in ihrer eigenen Region zu überwinden und für Stabilität zu sorgen. In Europa werde das leider nicht ausreichend gewürdigt – vor allem, wenn es um die Lösung globaler Probleme gehe.