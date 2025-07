Seit Beginn des Krieges in der Ukraine suchen auch immer mehr russische Kriegsgegner in der Türkei Zuflucht. Das berichtet die „Badische Zeitung“ am Montag. Rund 200.000 Russen sollen inzwischen ihre Heimat in Richtung Istanbul verlassen haben.

Unter den Flüchtenden seien viele junge, gut ausgebildete Menschen, Künstler und Akademiker, die sich in der Türkei eine neue Zukunft erhoffen. In der kosmopolitischen Metropole Istanbul genießen die russischen Ankömmlinge ein Gefühl der Freiheit.

Fast 1000 Euro kostet derzeit der einfache Flug in der Economy Class der Turkish Airlines von Moskau nach Istanbul. Trotz des stolzen Ticketpreises seien die Plätze auf diesen Flügen ausgebucht, heißt es weiter im Bericht. Die Nachfrage sei hoch, denn Istanbul sei eine der letzten verbliebenen Drehscheiben des Flugverkehrs zwischen Russland und dem Westen. Russische Staatsangehörige benötigen auch kein Visum für die Einreise in die Türkei.