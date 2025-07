Hilchenbach: Haus für rechtsextremen „III. Weg“ oder für Flüchtlinge?

Der rechtsextreme „III. Weg“ will sich offenbar mit dem Kauf eines Hauses in der Stadt Hilchenbach einrichten. Die Stadt ist davon wenig erbaut. Sie will nun ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen und eine Unterkunft für Flüchtlinge einrichten.