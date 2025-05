Eine Videoaufnahme von einer brüsken Geste der französischen Präsidentengattin Brigitte Macron gegenüber ihrem Mann hat am Montag für Aufsehen gesorgt und zahlreiche teils gehässige Kommentare ausgelöst. In dem nur wenige Sekunden dauernden Video von der Ankunft des Ehepaars in Vietnam ist zu sehen, wie Staatschef Emmanuel Macron in der kurz zuvor geöffneten Flugzeugtür einen Stoß ins Gesicht zu bekommen scheint. Von seiner Frau Brigitte sind nur die beiden Hände zu sehen, mit denen sie Macrons Kopf von sich wegschiebt.

Der Präsident wies die Deutung zurück, bei der Szene könne es sich um einen Ehestreit gehandelt haben. „Wir haben herumgealbert, das tun wir öfter“, sagte er in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Als die Eheleute anschließend die Treppe hinuntersteigen, reicht Macron ihr seinen Arm, den sie aber anders als sonst üblich nicht annimmt. Die Bilder wurden von der Nachrichtenagentur AP gedreht. Die Geste wurde in Onlinediensten teils als „Schlag“ oder „Backpfeife“ seiner Frau gedeutet.

Der Élysée hatte zunächst die Echtheit des Videos angezweifelt. Später hieß es im Umfeld des Präsidenten: „Der Präsident und seine Frau haben vor Beginn der Reise noch einmal abgeschaltet und herumgealbert.“ Dies sei ein „Moment der Vertrautheit“ gewesen, der nun von prorussischen Verbreitern von Verschwörungstheorien ausgenutzt werde.

Macrons Ehe mit der 24 Jahre älteren Brigitte war in der Vergangenheit schon häufig Gegenstand von Hasskommentaren in Onlinediensten. Macron begann am Montag eine mehrtägige Südostasienreise, die ihn nach Vietnam auch nach Indonesien und Singapur führt.