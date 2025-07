Der öffentlich-rechtliche türkische Sender TRT hat den Start einer neuen Nachrichtenplattform namens TRT Français verkündet. Mit trtfrancais.com soll eine journalistische Plattform für ein französischsprachiges Publikum entstehen, auf der Nachrichten und Analysen zu Politik, Kultur, Wirtschaft und Lifestyle veröffentlicht werden.

Die neue Medienplattform ist Teil des Vorhabens von TRT, weltweit zu expandieren. Die in Ankara ansässige Anstalt unterhält bis dato neben dem deutschsprachigen Dienst TRT Deutsch bereits drei weitere internationale Feeds: TRT World, TRT Arabic und TRT Russian. Die 1964 gegründete türkische Medienanstalt ist seit 2016, als sie ihren englischsprachigen Dienst TRT World gestartet hatte, auf dem Weg, zu einer großen internationalen Medienorganisation zu werden.

Fairer und transparenter Journalismus für die frankophone WeltIn einer Erklärung sagte der Generaldirektor von TRT, Mehmet Zahid Sobacı, dass die jüngste Erweiterung der Organisation ein weiterer „bedeutender Schritt“ zur Stärkung des fremdsprachigen Rundfunks sei.

„Wie unsere anderen internationalen Dienste wird auch TRT Français einen Journalismus betreiben, der nicht nur die Werte der Unparteilichkeit und Fairness widerspiegelt, sondern der den Menschen auch ein tiefes Verständnis für die Außenwelt vermittelt“, so Sobacı. „Wir werden weiterhin unser weltweites Publikum in den Mittelpunkt unserer Berichterstattung stellen und gewährleisten, dass wir diesem möglichst ausgewogene Nachrichten liefern.“ Als öffentlich-rechtlicher Sender werde man „die Menschen weiterhin mit zuverlässigen Informationen und inspirierenden Inhalten unterstützen und ihnen helfen“, fügte er hinzu.

TRT Français wird täglich Qualitätsjournalismus in französischer Sprache anbieten. Von aktuellen Nachrichten über Meinungskolumnen bis hin zu Reportagen und Videos will die Plattform das französischsprachige Publikum auf der ganzen Welt mit fairem und transparentem Journalismus versorgen.

Weltweit sprechen 274 Millionen Menschen fließend FranzösischDie Mission der neuen Plattform soll sich an bereits bestehenden TRT-Plattformen orientieren. „Unsere Plattform, die auf Französisch berichten wird, wird mit ihrem akribischen, faktenbasierten Journalismus die Stimmen von Gruppen widerspiegeln, die trotz eines objektiven Standpunkts keinen Platz in den Mainstream-Medien finden können. Es wird ein ehrlicher Versuch sein, alle wichtigen Ereignisse, die unsere Welt geprägt haben, auf unparteiische Weise darzustellen“, sagte Ömer Faruk Tanrıverdi, der für International Broadcasts zuständige stellvertretende Generaldirektor von TRT.

„Wir sind nicht hinter Zahlen her. Unsere Absicht ist es, die Fakten aufzudecken, und damit möchten wir 76 Millionen französische Muttersprachler und 274 Millionen französischsprachige Menschen auf der ganzen Welt bedienen“, fügte Tanrıverdi hinzu.

Wie die anderen internationalen Nachrichtenplattformen von TRT wird auch die französischsprachige Version neben ihrem Webauftritts unter trtfrancais.com Inhalte in Netzwerken wie YouTube, Facebook, Twitter und Instagram veröffentlichen.

Erdoğan: Kontrapunkt zu „im Grunde identischen“ internationalen MedienMit dem Betreten der globalen Medienbühne durch ihre öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt im Jahr 2016 hat sich die Türkei schnell als alternative Medienmacht positioniert. Beim Start des mit ehrgeizigen Zielen angetretenen englischsprachigen Nachrichtensenders TRT World bezeichnete der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan diesen als ein „neues Fenster zur Welt“.

„Die Mission von TRT World ist bewundernswert in einer Zeit, in der die internationalen Medien im Grunde identisch sind“, sagte Erdoğan damals in einer Rede vor einem vollbesetzten Auditorium im Präsidentschaftskomplex in Ankara. „Die Moderatoren und Kanäle mögen unterschiedlich sein, aber Schnitt und Sprache sind eintönig und austauschbar. Ich finde die Mission von TRT World bewundernswert: Geschichten in einer neuen Sprache zu erzählen, denjenigen das Mikrofon zu geben, die nicht sprechen dürfen, und die Kamera auf Menschen zu richten, die nicht gesehen werden.“

Seitdem hat sich das Netzwerk zu einem wichtigen Akteur in der globalen Medienszene entwickelt. In dem dynamischen Medienhaus sind über 600 Männer und Frauen aus 36 Nationen in vier Sendezentren tätig. Neben dem Hauptsitz in Istanbul betreibt TRT World auch Korrespondentenbüros in Washington, D.C., London, Singapur und Berlin.