Mutmaßlicher Terrorhelfer der DHKP-C in Düsseldorf vor Gericht

Ein 58-Jähriger Mann wird wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in der Terrororganisation DHKP-C in Düsseldorf angeklagt. Als Terrorhelfer soll er von 2009 bis 2018 unter anderem in Wuppertal für die linksextreme Vereinigung aktiv gewesen sein.