Anlässlich des Ramadan will das Amt für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB) weltweit Veranstaltungen zum Fastenbrechen organisieren. Einer schriftlichen Erklärung zufolge sind mehr als 20 Organisationen geplant – unter anderem in Deutschland. Tausende Menschen sollen vom Balkan bis in den Fernen Osten erreicht werden.

Veranstaltungen in Dortmund und London

Beim sogenannten „Festi Ramazan“ in Dortmund sollen Kinder mit einem beliebten Darsteller des TRT-Kinderkanals unterhalten werden. Auf dem Fest wird YTB zudem mit einem „Ramadan“-Stand vertreten sein.

In London sponsert YTB in diesem Jahr die traditionellen „Ramadan-Zelte“, die an wichtigen Orten der Stadt aufgestellt werden. YTB-Präsident Abdullah Eren will dort an dem Fastenbrechen teilnehmen und sich mit Vertretern von türkischen und muslimischen Gemeinden der Stadt treffen.

Fastenbrechen mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

In der Türkei werden YTB-Vertreter mit tatarischen und meschetischen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zusammenkommen. Für Studenten aus dem Ausland werden musikalische Darbietungen in den Räumlichkeiten des YTB in Ankara und Istanbul organisiert.

Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Aserbaidschan, der Türkischen Republik Nordzypern, Bulgarien, dem Irak und Somalia geplant.