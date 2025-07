Die Türkei und die Vereinigten Staaten haben einen strategischen Mechanismus zum weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit ins Leben gerufen. Dies wurde am Montag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben. Zuvor hatte der stellvertretende türkische Außenminister Sedat Onal die US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland in der türkischen Hauptstadt Ankara empfangen.

Die Festsetzung des strategischen Mechanismus geschah demnach „im Einklang mit der Zusage, die die Präsidenten (Recep Tayyip Erdoğan) und (Joe) Biden bei ihrem Treffen in Rom im Oktober 2021 gemacht hatten.“

Während ihres Treffens erörterten die Spitzendiplomaten Themen von beiderseitigem Interesse, darunter die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Verteidigung, Terrorismusbekämpfung sowie Schlüsselbereiche von gemeinsamem regionalen und globalen Interesse.

Ukraine und weitere ZusammenarbeitDie USA begrüßen die Bemühungen der Türkei, „eine gerechte, diplomatische Verhandlungslösung“ zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu ermöglichen, heißt es in der Erklärung.

Beide Seiten betonten auch ihr gemeinsames Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.

„Die Staatssekretärin des US-Handelsministeriums, Marisa Lago, wird am 5. und 6. April Ankara besuchen, um die Ziele des Strategischen Mechanismus für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit voranzutreiben“, so die Ankündigung in der Erklärung.

