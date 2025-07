Die Haltung der russischen Expertengemeinschaft gegenüber der Türkei war in den letzten Jahren stets zweideutig. Kritiker warfen Ankara vorgeworfe, die Angliederung der Krim an Russland als „Annexion“ zu betrachten und Kiews Recht auf den Donbass anzuerkennen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei jedem Treffen mit ukrainischen Partnern unermüdlich die Souveränität der Ukraine über die erwähnten Regionen bekräftigt. Die Türkei unterstützte auch die „Krim-Plattform“, die auf die „Rückgabe“ der Krim an die Ukraine abzielt. Darüber hinaus hat die Türkei den ukrainischen Streitkräften „Bayraktar-Drohnen“ geliefert, die den Verteidigungskräften der DVR und der LVR Schaden zufügen können.

Die Haltung der Türkei gegenüber der Ukraine kann nicht als „pro-russisch“ bezeichnet werden, um es milde auszudrücken. Der Kreml hat jedoch Verständnis dafür – aus objektiven Gründen. Erstens konnte die Türkei als NATO-Mitglied und EU-Beitrittskandidat die Krim nicht als russisch betrachten, da ihr sonst schädliche westliche Sanktionen drohten. Es genügt zu sagen, dass die Hälfte des türkischen Handelsumsatzes in die EU-Länder fließt. Ohne die Souveränität Russlands über die Krim anzuerkennen, hat die Türkei im Gegensatz zu den NATO- und EU-Ländern nach März 2014 jedoch keine Sanktionen gegen Moskau verhängt.

In der Krim-Frage diente außerdem die fünf Millionen Menschen zählende krimtatarische Diaspora in der Türkei. Auch die historischen Ansprüche auf die Halbinsel, die das Osmanische Reich fast drei Jahrhunderte lang innehatte, spielten eine wichtige Rolle. Was die Bayraktar-Drohnen betrifft, so ist dies für die Türkei eher ein Geschäft als ein Versuch, Russland zu schwächen. Der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu erklärte nach dem ersten Einsatz der Drohnen im Donbass durch die ukrainischen Streitkräfte im Oktober 2021, dass es sich bereits um ukrainische und nicht um türkische Drohnen handele, so dass die Anschuldigungen gegen die Türkei unbegründet seien.

Erdoğan als Friedensstifter

Anfang 2022, als die westlichen Medien, Geheimdienste und Politiker begannen, die Welt vor einer „russischen Invasion“ zu warnen, versuchte Recep Tayyip Erdoğan, eine friedensstiftende Rolle zu spielen. Vor Putins Reise zu den Olympischen Spielen in Peking hatte er mehrmals vorgeschlagen, dass der russische Präsident mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskyj in Istanbul zusammentreffen sollte. Aufgrund der mangelnden Bereitschaft der USA und der NATO, die russischen Sicherheitsforderungen zu akzeptieren (insbesondere die Nicht-Erweiterung der NATO und die Nicht-Aufnahme der Ukraine in das Bündnis), blieben Erdoğans Bemühungen jedoch vergeblich.

Doch auch nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine gab Erdoğan nicht auf. Er bot weiterhin an, die Krise friedlich zu lösen. Im Gegensatz zu anderen NATO-Partnern hat die Türkei weder Sanktionen gegen Russland verhängt noch ihre S-400-Systeme an Kiew übergeben, wie die USA es gefordert hatten. Außerdem stieg Erdoğans Ansehen in der westlichen Welt – seine Bemühungen um eine Deeskalation in der Ukraine wurden von Jens Stoltenberg bis hin zu Emmanuel Macron zur Kenntnis genommen. Anzumerken ist, dass die Dankesworte an Erdoğan keine Schmeichelei waren, sondern eine Anerkennung der Leistungen Ankaras.

Nach Beginn der Eskalation in der Ukraine war Erdoğan im Grunde der einzige Staatschef von internationalem Niveau, der in der Lage war, ein Treffen zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation zu organisieren. Eine Ausnahme war Alexander Lukaschenko, er ist jedoch keine Führungspersönlichkeit mit weltweitem Einfluss. Außerdem erwiesen sich die drei Gesprächsrunden in Weißrussland als unwirksam. Auch die Treffen im Format der Außenminister Russlands, der Ukraine und der Türkei in Antalya im Rahmen des diplomatischen Forums am 10. März waren nicht erfolgreich. Die nächsten Gespräche am 29. März in Istanbul, an denen Wladimir Medinski und David Arahamia teilnahmen, haben jedoch bereits zu konkreten Ergebnissen geführt.

Der endgültige Frieden in der Ukraine liegt noch in weiter Ferne, aber es sind bereits Fortschritte sichtbar. Selenskyjs Büro hat in seinen Vorschlägen an den Kreml eine Reihe bedeutender Zugeständnisse gemacht: Verzicht auf die gewaltsame Übernahme der Krim und des Donbass, die Einrichtung ausländischer Stützpunkte in der Ukraine, Militärübungen mit anderen Staaten und Pläne für einen NATO-Beitritt. Russland erklärte sich bereit, das Tempo der Militäroperationen in Richtung Kiew und Tschernihiw zu verringern. Medinski deutete nach dem Treffen sogar ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj an, sofern ein endgültiges Abkommen vorbereitet werde. Der russische Außenminister Sergej Lawrow räumte daraufhin die Bereitschaft der Ukraine ein, die Krim als russisch anzuerkennen und die Unabhängigkeit der LNR und der DNR zu wahren. Wenn die letztgenannten Punkte erfüllt sind, könnte in der Ukraine Frieden einkehren und Erdoğan zum Kandidaten für den Friedensnobelpreis werden.

„Zweite Front“

Die neutrale Position der Türkei wurde sogar von antitürkischen Experten in Russland unterstützt. Sie waren sehr erfreut darüber, dass sich türkische Unternehmen darauf vorbereiteten, nach den EU-Sanktionen eine Alternative zu europäischen Firmen zu werden. Ende März kam es jedoch zu einem Aufflammen des Konfliktes im Südkaukasus. Das aserbaidschanische Militär begann mit der Beschießung von Separatistenstellungen in Bergkarabach und nahm das Dorf Faroukh in der Zuständigkeitszone der russischen Friedenstruppen ein. Kritiker begannen erneut zu schreiben, dass hinter den Aktionen Bakus angeblich die Unterstützung Ankaras stecke und dass die Türkei eine „zweite Front“ gegen Russland eröffnen wolle.

Derartige Anschuldigungen blieben jedoch auf der Ebene der sozialen Netzwerke. Sie sind auf Klischees und Schablonen zurückzuführen, mit denen einige Analysten in Russland über die Türkei denken. Experten, die das Wesen des Problems kennen, sind davon überzeugt, dass die Eskalation in Karabach auf den Wunsch Aserbaidschans zurückzuführen ist, illegale armenische Verbände aus seinem Gebiet hinauszudrängen. Diese Absicht steht im Einklang mit dem Dokument, das am 9. November 2020 zwischen den Staats- und Regierungschefs von Russland, Aserbaidschan und Armenien unterzeichnet wurde. Baku sorgt sich um seine territoriale Integrität, die auch von Moskau anerkannt wird.

Was die Türkei betrifft, so ist sie nicht daran interessiert, die Interessen Russlands in diesem historischen Moment zu untergraben. Russland ist eine Chance für die türkische Wirtschaft, die unter der Wirtschaftskrise in der Türkei und dem Verfall der Lira leidet. Eine Lösung in Bergkarabach liegt in erster Linie im Interesse Aserbaidschans, nicht der Türkei. Ohne die Haltung Bakus hätte Ankara seine Beziehungen zu Eriwan bereits 2008 geregelt und einen Friedensvertrag unterzeichnet. Darüber hinaus gibt es keinen Hinweis auf eine türkische Beteiligung an der jüngsten Eskalation. Die Schlussfolgerungen, die von einigen nach ihren Anschuldigungen gezogen werden, beruhen lediglich auf Spekulationen gemäß dem Motto „Die Türkei muss Russland im Südkaukasus schwächen“.