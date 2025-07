Das Trikot, in dem der argentinische Fußballstar Diego Maradona 1986 sein legendäres Tor mit der „Hand Gottes“ erzielte, wird versteigert. Sotheby's hofft bei der Auktion des blauen Nationalmannschafts-Trikots mit der Rückennummer 10 auf einen Erlös von umgerechnet mehreren Millionen Euro, wie das Auktionshaus am Mittwoch mitteilte. Das Trikot gehört bislang dem früheren englischen Mittelfeldspieler Steve Hodge, der sein Hemd nach dem Spiel mit seinem argentinischen Gegner getauscht hatte.

Legendäres Viertelfinalspiel im AztekenstadionMaradona hatte das Trikot am 22. Juni 1986 im Viertelfinale gegen England bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko getragen und darin gleich zwei Tore erzielt, die in die Geschichtsbücher eingingen. In der 51. Minute beförderte der Stürmer den Ball mit der Hand ins gegnerische Tor. Später sagte Maradona, die „Hand Gottes“ habe ihm geholfen.

Nur vier Minuten nach dem umstrittenen Treffer erzielte Maradona ein Traumtor, als er bei einem grandiosen Sololauf von der eigenen Hälfte aus die halbe englische Mannschaft umdribbelte und den Ball ins Tor schob. Der Treffer gilt als „Tor des Jahrhunderts“. Argentinien gewann die Partie 2:1 und wurde später Weltmeister. Der 2020 verstorbene Maradona stieg damit endgültig zum argentinischen Nationalhelden und Fußball-„Gott“ auf.

Auktion soll bis zum 4. Mai laufenDas Trikot aus dem Viertelfinalspiel befindet sich seit mehr als 35 Jahren im Besitz des damaligen englischen Nationalspielers Hodge. Dieser nannte später sogar seine Autobiografie „The Man With Maradona's Shirt“, „Der Mann mit Maradonas Trikot“.

Die Online-Auktion soll vom 20. April bis zum 4. Mai laufen. Sotheby's rechnet nach eigenen Angaben mit einem Erlös von zwischen vier und sechs Millionen britischen Pfund, umgerechnet zwischen 4,8 und 7,2 Millionen Euro. Der bisherige Rekord für ein Sport-Trikot liegt bei 5,6 Millionen Dollar (5,1 Millionen Euro) und wurde 2019 für ein Hemd der Baseball-Legende Babe Ruth von den New York Yankees aus den 1920er Jahren erzielt.