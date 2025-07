Der türkische Autozulieferer Bantboru siedelt sich im Kreis Leipzig an. Ab Sommer 2022 will das Unternehmen mit Hauptsitz in Gebze seinen deutschen Produktionsstandort von Saarbrücken nach Gerichshain in Sachsen verlegen. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am Donnerstag.

Grund für den Umzug seien Großaufträge von BMW, Daimler und Magna, erklärt Sinan Gider, Geschäftsführer von Bantboru. Vor allem aber sei die Nähe zu den Kunden ausschlaggebend gewesen. Drei Millionen Euro wolle Bantboru zunächst in Gerichshain investieren. Je nach Auftragslage sollen Mitarbeiter eingestellt werden.

Bantboru ist nach Angaben von Geschäftsführer Gider in der Türkei der größte Produzent von Bremsleitungen, Kupplungsleitungen, Steuerleitungen und Kraftstoffleitungen. Auch Rohsysteme für Kühlgeräte aller Art stelle man her. Weltweit komme das Unternehmen auf einen Marktanteil von vier Prozent.

Insgesamt liefere das türkische Unternehmen Teile für rund 600.000 Autos auf allen Erdteilen zu. Dazu zählten Rohre, die unter anderem für hydraulische Bremsen und Kraftstoffsysteme benötigt werden.