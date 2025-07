Über 68.000 Ukrainer sind vor dem Krieg im eigenen Land in die Türkei geflohen. Das erklärte der Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in der Türkei, Philippe Leclerc, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Die Zahl der Flüchtlinge steige aufgrund des anhaltenden Krieges täglich an.

Aufruf zu Anstrengungen für Eingliederung der GeflüchtetenDer UNHCR-Amtsträger nannte die Situation eine „Tragödie". Er hoffe auf einen zeitnahen Frieden, damit keine Menschen mehr Grenzen überschreiten müssten. Gegenwärtig gebe es weltweit mehr als 30 Millionen Flüchtlinge und 90 Millionen Binnenvertriebene, sagte Leclerc.

Diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, brauchen „Schutz, eine Aufenthaltsgenehmigung, Schulbildung für ihre Kinder und medizinische Hilfe“, sagte der Funktionär nach einer Veranstaltung in der Provinz Konya. Diese Menschen müssten auch Fähigkeiten erlernen, um auf eigenen Füßen zu stehen.

UN unterstützt integrative Politik der Türkei„Dies ist die Politik, die die türkische Regierung seit mehr als elf Jahren für bis zu 3,8 Millionen Syrer verfolgt, die in den 81 Provinzen der Türkei leben“, sagte der UNHCR-Vertreter und fügte hinzu, dass die UN-Agentur die integrative Politik der Türkei unterstützt.

In Bezug auf die Syrienkrise sagte Leclerc, die Zusammenarbeit zwischen Ankara und der UN-Agentur sei „sehr wichtig“. Die Türkei ist das größte Aufnahmeland für syrische Flüchtlinge.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in der Ukraine mindestens 1480 Zivilisten getötet und 2195 verletzt, wobei die tatsächliche Zahl weit höher liegen dürfte. Mehr als 4,24 Millionen Ukrainer sind nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge in andere Länder geflohen, Millionen weitere sind Binnenflüchtlinge.