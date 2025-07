Die Deutsche Bank hat offenbar drei Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Terrororganisation FETÖ ihre Konten in Deutschland gekündigt. Das berichtet die „Welt am Sonntag“. Mitte März soll das Geldinstitut die betreffenden Personen darüber informiert haben, dass man vom Recht Gebrauch machen wolle, die Geschäftsbeziehung aufzulösen.

In allen drei Fällen handelt es sich mutmaßlich um exponierte Mitglieder von FETÖ. In der Türkei werden gegen die Betreffenden bereits seit Jahren Ermittlungen wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung geführt. Seit Dezember 2021 soll es dazu auch eine Notiz in der internationalen Finanzdatenbank „World-Check“ geben.

Die Terrororganisation FETÖ, die der in die USA geflohene Anführer Fetullah Gülen dirigiert, wird für die Durchführung des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 in der Türkei verantwortlich gemacht. Damals starben 249 Personen und mehr als 2000 wurden verletzt.