Die Türkei steigert ihren Anteil an erneuerbaren Energiequellen. In diesem Jahr wird deren Anteil am heimischen Energiemix insgesamt voraussichtlich um fünf Prozent auf 40 Prozent steigen. Nach Angaben des türkischen Windenergieverbands (TÜREB) soll über das Jahr 2022 allein die Windkraftkapazität um sieben Prozent steigen.

Somit entfallen laut Medienberichten etwas mehr als 10.000 Megawatt (MW), also rund ein Zehntel der gesamten eigenen Stromerzeugungskapazität, auf Windenergie. Den Angaben zufolge profitieren insbesondere sogenannte Composites-Hersteller – also Verbundwerkstoffhersteller – in der Türkei von der Entwicklung.

Die Nachfrage nach glasfaserverstärktem Kunststoff ist nach Angaben des türkischen Verbands der Verbundwerkstoffhersteller (TCMA) in den vergangenen Jahren ebenfalls gestiegen. Neben der Windkraft spielten dessen Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Automobil sowie Transport eine wichtige Rolle. Sowohl im Inland als auch in den Nachbarländern sei der Bedarf an glasfaserverstärktem Kunststoff weiterhin hoch.