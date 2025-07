Der Flughafen Istanbul begrüßte im vergangenen Jahr mehr als 26,4 Millionen internationale Passagiere. Das ist ein Anstieg von 66 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, berichtete der Flughafenbetreiber IGA unter Berufung auf Daten des Airports Council International (ACI).

Damit ist der Flughafen im Jahr 2021 zum zweitgrößten Flughafen der Welt nach internationalem Passagieraufkommen geworden. Der Flughafen verbesserte sich um vier Plätze von Platz sechs im Jahr 2020. Im Jahr 2019 hatte er noch auf Platz 14 gelegen. Im Vergleich zu diesem letzten Jahr vor der Pandemie ist die Passagierzahl jedoch weiterhin rückläufig. Sie sank um 33 Prozent.

Nur Dubai fertigte mehr internationale Passagiere abIstanbul belegte den zweiten Platz knapp hinter dem Dubai International Airport, der im vergangenen Jahr 29,1 Millionen Passagiere abfertigte. Das bedeutete einen Anstieg von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings ist der Rückgang gegenüber den Vor-Covid-Zeiten weiterhin enorm: Dubai hatte um zwei Drittel weniger Passagiere als im Jahr 2019.

Auf Dubai und Istanbul folgten Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Hamad International, London Heathrow, Antalya, Madrid und Cancun. Die Gesamtzahl der weltweiten Passagiere im Jahr 2021 wird auf fast 4,5 Milliarden geschätzt, was einen Anstieg von fast 25 Prozent gegenüber 2020, aber immer noch einen Rückgang von mehr als 50 Prozent gegenüber den Zahlen von 2019 bedeutet, so der ACI.

In Bezug auf das gesamte Passagieraufkommen lag der US-amerikanische Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport im Bundesstaat Georgia mit 75,7 Millionen Passagieren weltweit an erster Stelle. Er verbuchte einen Anstieg des Passagieraufkommens von 76,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Acht der zehn Flughäfen mit den meisten Passagieren in den USAAcht der zehn Flughäfen mit dem höchsten Gesamtpassagieraufkommen befanden sich den Angaben zufolge in den USA, die beiden übrigen in China. Das Verkehrsaufkommen auf den 10 verkehrsreichsten Flughäfen im Jahr 2021 entsprach rund 463 Millionen Passagieren oder fast 10 Prozent des weltweiten Verkehrsaufkommens, so der ACI.

Die Rangliste „zeigt einen ermutigenden Trend der Erholung, wobei die meisten der verkehrsreichsten Flughäfen aus der Zeit vor COVID-19 wieder an der Spitze stehen“, sagte ACI-World-Generaldirektor Luis Felipe de Oliveira in einer Erklärung.

„Obwohl wir vorsichtig dahingehend sind, dass die Erholung mit zahlreichen Gegenwinden konfrontiert sein könnte, könnte der Schwung, der durch die Wiedereröffnungspläne der Länder (nach den COVID-19-Beschränkungen) entstanden ist, zu einem Aufschwung des Reiseverkehrs in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 führen“, sagte ACI-World-Generaldirektor Luis Felipe de Oliveira.

Der Flughafen Istanbul wurde Ende Oktober 2018 offiziell für eröffnet erklärt, bevor er im April 2019 seinen Betrieb aufnahm. Er kann in der derzeitigen Phase 90 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Nach Beendigung aller Bauphasen soll diese Kapazität auf 200 Millionen Passagiere anwachsen, womit er der größte Flughafen der Welt wäre. Alle vier Bau- und Ausbauphasen des Flughafens, einschließlich der sechs Start- und Landebahnen, werden voraussichtlich bis 2028 abgeschlossen sein.

