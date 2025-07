Polizeieinsatz gegen 13-jährigen Türkischstämmigen löst Kritikwelle aus

Zwei Polizisten in Duisburg drücken einen 13-Jährigen zu Boden und legen ihm Handschellen an. Der Grund: Er soll zuvor Wahlplakate beschädigt haben. Nun ist der Aufschrei groß. „Wir werden den Fall verfolgen“, kündigt Rechtsanwalt Fatih Zingal an.