In der Nähe von Paris sind zwei muslimische Frauen mit Kopftuch beim Überqueren der Straße von Polizeibeamten angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Donnerstag in der französischen Gemeinde Asnieres-sur-Seine bei Paris. Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie französische Polizisten mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Betroffenen vorgehen.

In dem Video ist zu sehen, wie eine der beiden Frauen von den Polizeibeamten zunächst zu Boden gedrückt wird. Als die Frau aufstehen will, schlägt einer der Polizisten zu – auch gegen den Kopf. Die andere Frau will einschreiten, wird aber weggeschubst. Im Hintergrund hört man eine weitere Frau rufen: „Hey, ich nehme es auf, lass sie los!“ Später kommen Passanten hinzu, um zu helfen.

Der Polizist, der zugeschlagen hat, soll nach dem Vorfall zur Rede gestellt worden sein. Er habe behauptet, er sei dazu befugt gewesen, sagt die Urheberin des Videos.

Vorwurf der Islamfeindlichkeit

Das per Video dokumentierte Vorgehen der Polizei löst in den sozialen Medien Empörung aus. Einige Nutzer werfen den französischen Beamten Islamfeindlichkeit vor.

Die Pariser Polizei verteidigt jedoch das umstrittene Verhalten der Polizeibeamten in einer Erklärung. Die beiden Frauen hätten trotz laufender Sirene des vorbeifahrenden Polizeiwagens die Straße passiert. Dieses Verhalten habe die Polizeibeamten erregt, weshalb die Situation „außer Kontrolle“ geraten sei. „Die Polizei wird Anzeige