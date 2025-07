Türkische Sicherheitskräfte haben seit Beginn der Operation „Krallenschluss“ im Nordirak insgesamt 26 PKK-Terroristen neutralisiert. Die Anti-Terror-Operation werde wie geplant erfolgreich fortgesetzt, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag in einer Erklärung mit.

Belastbare Hinweise auf terroristische GroßoffensiveNach Angaben des Ministeriums wurde die neue Operation am Montag eingeleitet, nachdem Berichte bekannt geworden waren, wonach die Terrorgruppe einen Großangriff plante. Die Anti-Terror-Operation der Türkei stehe im Einklang mit dem in der UN-Charta verankerten Grundsatz der Selbstverteidigung.

Die unübersichtliche Gebirgsgegend im Nordirak dient den Terroristen der PKK regelmäßig als Versteck und Rückzugsgebiet. Dorthin verschleppt sie regelmäßig Minderjährige aus der Türkei, um sie zu Kämpfern auszubilden, und von dort aus plant die Gruppe auch grenzüberschreitende Terrorakte.

Operation baut auf erfolgreichen Offensiven der vergangenen Jahre aufBereits im Jahr 2020 hatte die türkische Armee ihre Operationen „Tigerkralle“ und „Adlerkralle“ in den Grenzregionen des Nordiraks durchgeführt, um die Sicherheit der türkischen Bevölkerung und die Integrität der Grenzen des Landes zu gewährleisten.

Die PKK führt seit fast 40 Jahren einen Terrorkrieg gegen den türkischen Staat. In der Türkei, den USA und der EU ist sie als terroristische Organisation eingestuft. Unter anderem dienen Drogengeschäfte oder Schutzgelderpressung der Gruppe zur Beschaffung von Finanzmitteln. Ihr wird vorgeworfen, durch Täuschung, Einschüchterung und Entführungen junge Menschen – häufig Minderjährige – für ihren terroristischen Kampf zu rekrutieren.

In der Türkei wird die Organisation für den Tod von etwa 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die türkische Regierung hat vor allem Regierungen in der EU mehrfach für ein aus ihrer Sicht zu wenig entschlossenes Vorgehen gegen die Terroristen kritisiert. Geheimdiensten zufolge betrachtet die PKK Europa als „ruhiges Hinterland“, seit mehrere Terrorakte etwa in Deutschland 1993 zum Verbot der Vereinigung geführt hatten.

