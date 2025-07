„Impfen macht frei“ und Hitler-Bild: Wiener Covid-Demonstrantin verurteilt

Zu einer Verurteilung zu einer bedingten Haftstrafe wegen eines Plakats mit einer KZ-Parole in Verbindung mit einem Hitler-Bild ist es in Wien gekommen. Beides hatte eine junge Frau bei einer Corona-Demo im Januar in Wien gezeigt.