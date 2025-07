von Ufuk Necat Taşçı

Die Astronomie hat in der islamischen Bildung und Erziehung immer einen besonderen Platz eingenommen. Der Heilige Koran enthält über 1100 Verse, die sich mit der Erschaffung des Universums, der Ausrichtung der Sterne und anderen Ideen befassen - und die später durch wissenschaftliche Untersuchungen als richtig bestätigt wurden.

Die astronomische Beobachtung im Goldenen Zeitalter des Islams, die von der westlichen Welt weitgehend vernachlässigt wurde, ging weit über das hinaus, was viele Gelehrte im Laufe der Geschichte ihr zuerkannt haben. Da die Mathematik ein integraler Bestandteil der Astronomie ist, konnten sich islamische Gelehrte, die über gute Kenntnisse der sphärischen Trigonometrie und der Algebra verfügten, in der Wissenschaft von den Himmelsobjekten auszeichnen.

Sabianische Beobachtungen weiterentwickelt

Abu Abdallah Mohammad ibn Jabir ibn Sinan al Raqqi al Harrani al Sabi al Battani, auch bekannt als Al Battani, wurde Mitte des neunten Jahrhunderts in Harran (38 Kilometer südöstlich der türkischen Provinz Urfa) geboren, das bei den Römern als Carrhae bekannt war. In späteren Jahrhunderten sollte er unter den europäischen Astronomen großes Ansehen erwerben.

Al Battanis Familie gehörte der sabianischen Sekte an - einem religiösen Kult von Sternenanbetern, der in seiner Heimatstadt beheimatet war. Obwohl Al Battani Muslim war und nicht der sabianischen Religion angehörte, nutzte er das Wissen der Sabianer, die dank des Wunsches ihrer Anhänger, ihrer Religion zu dienen, viele hervorragende Astronomen und Mathematiker hervorgebracht hatte. Al Battani hatte nicht nur Zugang zu sabianischem Wissen, sondern war auch Schüler seines Vaters Jabir ibn Sinan al Harrani, eines berühmten wissenschaftlichen Instrumentenbauers in der sabianischen Gesellschaft, was ihm den Weg für seine astronomischen Durchbrüche ebnete.

Seine verblüffend genauen Schätzungen der Jahreslänge und seine originellen Innovationen bei der Weiterentwicklung und Erhellung der Wissenschaft der Astronomie durch trigonometrische Berechnungen wurden zu einer Zeit erzielt, als es noch keine moderne astronomische Ausrüstung, geschweige denn Teleskope gab. Diese Fortschritte führten dazu, dass er als einer der größten Astronomen aller Zeiten bekannt wurde.

Al Battani wollte Astronomie „vervollkommnen und bestätigen“

In seinem Kommentar zu den Fehlern, auf die er in der Arbeit anderer Astronomen stieß, verrät Al Battani, warum er danach strebte, die Wissenschaft der Astronomie weiterzuentwickeln:

„Nachdem ich mich lange mit dem Studium dieser Wissenschaft beschäftigt hatte, stellte ich fest, dass die Werke über die Bewegungen der Planeten immer wieder voneinander abwichen und dass viele Autoren Fehler bei der Durchführung ihrer Beobachtungen und der Aufstellung ihrer Regeln machten. Mir ist auch aufgefallen, dass sich die Position der Planeten im Laufe der Zeit nach neueren und älteren Beobachtungen veränderte; Veränderungen, die durch die Schrägstellung der Ekliptik verursacht wurden und die Berechnung der Jahre und der Finsternisse beeinflussten. Die ständige Beschäftigung mit diesen Dingen trieb mich an, eine solche Wissenschaft zu vervollkommnen und zu bestätigen.“

Laut Baron Carra de Vaux, einem französischen Orientalisten, der Erinnerungen an seine Reisen in den Nahen Osten veröffentlichte, bestand das Verdienst von Al Battani in der bahnbrechenden Verwendung der Trigonometrie für seine Berechnungen. Im Gegensatz zu Ptolemäus, der sich auf geometrische Methoden stützte, legte Al Battani mehr Wert auf empirische Ergebnisse und verwendete trigonometrische Methoden - ein wichtiger Fortschritt, der es ihm ermöglichte, 54,5" pro Jahr für die Präzession der Äquinoktien zu berechnen. Außerdem ermittelte er 23° 35' für die Neigung der Ekliptik. Seine Messungen sollen genauer gewesen sein als die von Kopernikus, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass seine Beobachtungen von einem südlicheren Breitengrad aus gemacht wurden.

Präzisere Berechnung der Jahreslänge

Der muslimische Meister der Astronomie führte nicht nur mehrere trigonometrische Beziehungen ein, sondern fand auch heraus, dass der größte Abstand zwischen Sonne und Erde variiert und dass daher ringförmige Sonnenfinsternisse ebenso möglich sind wie totale. Sein bahnbrechendes Buch „Kitab az Zij“, das 1116 n. Chr. von Platon von Tivoli ins Lateinische übersetzt wurde, wurde von berühmten Astronomen wie Kopernikus und Galilei verwendet.

Das Buch, das 57 Kapitel umfasst, befasst sich zunächst mit der Einteilung der Himmelskugel in die Tierkreiszeichen und die Grade der Himmelskörper. Dieser Einführung folgt eine Auflistung der notwendigen mathematischen Hilfsmittel, darunter Sexagesimalbrüche und trigonometrische Funktionen.

Der Rest des Buches besteht aus Begründungen seiner eigenen Ansichten, die auf persönlichen Beobachtungen beruhen, sowie aus Erläuterungen zu einer großen Anzahl verschiedener astronomischer Probleme und Berechnungen der Bewegungen von Sonne, Mond und fünf Planeten. Es enthält auch Anleitungen zum Ablesen seiner Tabellen, Debatten über den Bau einer Sonnenuhr und eine Bewertung der Konstruktion einer Reihe von astronomischen Instrumenten. Schließlich katalogisiert das Buch nicht nur insgesamt fast 500 Sterne, sondern verfeinert auch die bestehenden Werte für die Jahreszeiten und die Länge des Jahres - letztere wird mit 365 Tagen, fünf Stunden, 46 Minuten und 24 Sekunden berechnet.

Rakka war Zentrum seiner Forschungen

Während seiner wissenschaftlichen Reise benutzte Al Battani eine unglaubliche Vielfalt an Instrumenten - von Astrolabien, Röhren, einem in zwölf Teile geteilten Gnomon und einem Himmelsglobus mit fünf Armillaren (von dem man annimmt, dass er ihn selbst geschaffen hat) bis hin zu Winkelmessern, einem Wandquadranten und Sonnenuhren, sowohl vertikal als auch horizontal.

Al Battani machte viele seiner wichtigsten astronomischen Beobachtungen in der antiken Stadt Rakka im Norden Syriens, wo er von den 870er Jahren bis 919 lebte. Nachdem er einen Streit im Namen der Einwohner von Rakka in Bagdad geschlichtet hatte, starb er 929 n. Chr. bei seiner Rückkehr nach Rakka in Qas al-Jiss, in der Nähe von Samarra im Irak.

Al Battani, der unter seinen mittelalterlichen europäischen Bewunderern unter den latinisierten Versionen seines Namens - Albatenius, Albategnius oder Albategni - bekannt war, wird bis heute für seine erstaunlichen wissenschaftlichen Durchbrüche verehrt. Diese haben die nicht nur die Wissenschaft der Astronomie für seine posthumen Schüler erhellt, sondern auch ein unschätzbares Vermächtnis an Wissen hinterlassen, das einen großen Beitrag leistete zur Astronomie, wie wir sie kennen.