Die türkische Raumfahrtbehörde will 2023 den ersten türkischen Astronauten zu einer wissenschaftlichen Mission ins All schicken. Nach Angaben der türkischen Raumfahrtagentur (TUA) soll in den kommenden Monaten das Auswahlverfahren stattfinden.

Die Auswahl des ersten Astronauten werde aller Wahrscheinlichkeit nach zwei bis drei Monate dauern. Das erklärte TUA-Präsident Serdar Hüseyin Yıldırım am Rande einer Konferenz in der türkischen Provinz Konya gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Am Ende des Jahres werde feststehen, welcher Kandidat im nächsten Jahr ins All fliegen werde. Die Vorbereitungszeit für den ersten Astronauten der Türkei wird laut Yıldırım bis zu sechs Monate dauern.

Bei der Mission gehe es um einen wissenschaftlichen Auftrag. Für die Experimente im All seien bis zu zehn Tage auf der Raumstation einkalkuliert. Die Türkei sei eines der wenigen Länder, die eine Mondmission umsetze. Das sei ein großer Schritt, so Yıldırım.