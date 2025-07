Generalbundesanwalt ermittelt nach SEK-Einsatz in Boxberg

Nach dem Schusswechsel am Haus eines sogenannten Reichsbürgers in Boxberg haben Beamte Kriegswaffen, Munition und nationalsozialistische Gegenstände gefunden. Jetzt hat die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.