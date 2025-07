Wiener Supermarkt schockiert seine Kunden mit leeren Kühlregalen

Aufregung in Wien: Am Samstag standen Konsumenten in einem Supermarkt in Simmering, dem 11. Wiener Gemeindebezirk, vor leeren Kühlregalen. Ein Kunde musste sogar unverrichteter Dinge das Lebensmittelgeschäft wieder verlassen.